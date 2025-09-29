HQ

I morges fikk vi nyheten om at parlamentsvalget i Moldova har gitt en avgjørende seier til landets pro-europeiske ledelse. Nå har Moskva anklaget Moldova for å begrense deltakelsen til sine borgere som bor i Russland under det siste parlamentsvalget, og peker på mangelen på tilgjengelige valglokaler i landet. "Hundretusener av moldovere ble fratatt muligheten til å stemme i Den russiske føderasjonen på grunn av det faktum at bare to valglokaler var åpne for dem," sa Peskov. "Først bør nok moldoverne selv ordne opp i dette. Så vidt vi vet, er det noen politiske krefter som erklærer at de er uenige. De snakker om mulige brudd på valgloven." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!