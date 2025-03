HQ

Kreml har erklært at det er nødvendig med press utenfra for å presse Ukrainas president Volodymyr Zelenskij til fred, etter en opphetet ordveksling med USAs president Donald Trump i Det ovale kontor (via Reuters).

Kremls talsmann Dmitrij Peskov understreket at konfrontasjonen viste hvor vanskelig det er å finne en løsning på krigen, og beskyldte regjeringen i Kiev for aktivt å arbeide for at den skal fortsette. Han antydet at dersom europeiske ledere kunne overtale Zelenskij til å revurdere sitt standpunkt, ville de fortjene anerkjennelse.

I mellomtiden skal Russlands president Vladimir Putin ha sett hendelsen i Det ovale kontor som et bevis på Zelenskijs diplomatiske tilkortkommenhet og et tegn på økende splid innad i den vestlige alliansen. Foreløpig gjenstår det å se om noen global makt kan tvinge Ukraina til å endre kurs.