Siste nytt om Russland og Ukraina . Mandag reagerte Kreml på Donald Trumps påstand om at Vladimir Putin hadde "blitt helt gal" ved å antyde at USAs president kan ha uttalt seg i et øyeblikk med følelsesmessig overbelastning.

Samtidig som de bagatelliserte kommentaren, uttrykte russiske tjenestemenn takknemlighet for Washingtons engasjement for å presse frem forhandlinger om Ukraina. Det gjenstår selvsagt å se hvordan denne blandingen av kritikk og samarbeid vil forme det kommende diplomatiet.