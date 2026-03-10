Kreml sier at avbrudd i mobilnettet i Moskva er knyttet til sikkerhetstiltak

HQ

Kreml sa tirsdag at de nylige strømbruddene på mobilnettet i Moskva og andre større byer ble gjennomført av sikkerhetsmessige årsaker. Dmitrij Peskov sa at avbruddene ble gjennomført i samsvar med russisk lov og hadde som mål å beskytte den offentlige sikkerheten.

"Alle frakoblinger og kommunikasjonsbegrensninger utføres i strengt samsvar med gjeldende lovgivning", sa Peskov til journalister, og la til at tiltakene var nødvendige for å ivareta sikkerheten. Han sa også at konsekvensene av strømbruddene for næringslivet fortsatt måtte analyseres nærmere, og at mulige løsninger ville bli vurdert.

Restriksjonene kommer som en del av den russiske regjeringens forsøk på å stramme inn kontrollen over digital kommunikasjon. De siste ukene har myndighetene gått inn for å blokkere meldingsplattformer som Telegram og WhatsApp, samtidig som de har promotert den statsstøttede tjenesten MAX, som ifølge kritikere kanskje ikke tilbyr samme sikkerhetsnivå...