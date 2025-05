Kreml sier at Russland fortsatt utarbeider fredsforslag

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Kreml bekreftet mandag at arbeidet med et russisk utkast til en potensiell fredsavtale med Ukraina fortsatt pågår, og understreket dokumentets kompleksitet og seriøsitet.

Mens Moskva hevder at den nylige fangeutvekslingen markerer et første skritt basert på Istanbul-forhandlingene, er vestlige ledere fortsatt skeptiske til Russlands intensjoner. Tjenestemenn sier at utkastet først vil bli lagt frem når de interne kontrollene er fullført, så følg med for flere oppdateringer.