Kreml sier G7 har mistet praktisk betydning og at det var et stort feilgrep å utvise Russland

HQ Siste nytt om Russland . I en skarp irettesettelse av G7-gruppens relevans kalte Kreml gruppen utdatert og ineffektiv, og støttet Donald Trumps påstand om at det var en stor feil å fjerne Russland fra det tidligere G8. "Dette var en stor feil", sa Trump mandag.

Etter Trumps kommentar sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov til journalister: "Vi er enige med president Trump i at det var en stor feil å ekskludere Russland fra G8-formatet." Deretter la han til at G7 hadde "mistet sin praktiske betydning" for Russland. "Gitt G7-landenes synkende andel i verdensøkonomien, gitt alle trendene som observeres i G7-landene og, selvfølgelig, på bakgrunn av for eksempel formater som G20, ser G7 kjedelig og ganske ubrukelig ut," sa Peskov. MOSKVA, RUSSLAND - 19. DESEMBER: Dmitrij Peskov - presseattaché for Russlands president Vladimir Putin, nestleder i presidentens stab på den årlige pressekonferansen i Senter for internasjonal handel // Shutterstock