Kreml sier Putin delte forslag med Trump under telefonsamtale for å få slutt på Iran-krigen raskt

HQ

Russlands president Vladimir Putin snakket på telefon med USAs president Donald Trump mandag og kom med forslag for å få til en rask politisk og diplomatisk løsning på Iran-konflikten, sier Kremls utenrikspolitiske rådgiver Jurij Ushakov til journalister. Samtalen ble beskrevet som " svært vesentlig" og forventes å ha praktisk betydning for det videre samarbeidet mellom Moskva og Washington.

Putins ideer for en rask slutt på krigen rundt Iran bygger på kontakter han har hatt med ledere i Gulf-statene, Irans president og andre internasjonale personer, sa Ushakov. Trump ga sin vurdering av utviklingen i den pågående amerikansk-israelske operasjonen, og de to lederne diskuterte også bredere globale spørsmål, blant annet situasjonen i Venezuela i forhold til oljemarkedene.

Samtalen berørte også krigen i Ukraina, og Putin antydet at de nylige russiske fremgangene burde oppmuntre Kievs forhandlere til å komme frem til en løsning. Trump gjentok at han er interessert i en rask våpenhvile og en langsiktig løsning på konflikten i Ukraina, ifølge Kremls medarbeider.