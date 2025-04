Kreml signaliserer åpenhet for fred i Ukraina, men advarer om at veien videre er komplisert

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Kreml har uttalt at president Vladimir Putin fortsatt er åpen for fredssamtaler med Ukraina, men advarer om at konfliktens dyptgripende kompleksitet gjør det vanskelig å få til en rask avtale.

Moskva har antydet at det pågår diskusjoner med USA, men at Russlands mål må nås, enten det skjer gjennom diplomati eller på andre måter. I mellomtiden har Ukraina signalisert at de er villige til å forhandle, forutsatt at Russland går med på en betingelsesløs våpenhvile.

Washington har presset på for å få konkrete forslag fra begge sider, og har advart om at deres rolle som mekler kan svekkes hvis de ikke tar klare skritt fremover. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt en meningsfull dialog vil materialisere seg.