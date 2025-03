HQ

Kreml har gjort det klart at de ikke har rådført seg med Iran om USAs president Donald Trumps brev der Teheran oppfordres til å delta i samtaler om en ny atomavtale (via Reuters).

Kremls talsmann Dmitrij Peskov understreket at Iran, som en suveren nasjon, tar sine egne beslutninger når det gjelder utenrikspolitikk, og understreket at eventuelle fremtidige forhandlinger vil følge Teherans egne strategiske mål.

Dette kommer etter at Irans øverste leder erklærte at Teheran står fast på at landet ikke vil la seg presse til å gå inn i forhandlinger. Med økende spenninger mellom de to stormaktene, særlig etter krigen i Ukraina, har Russland og Iran styrket sine bånd.

Selv om Moskva fortsetter å ta til orde for fredelige løsninger, er utsiktene til en ny atomavtale med Iran fortsatt usikre, og begge parter ønsker forhandlinger basert på gjensidig respekt og konstruktiv dialog.