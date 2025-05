Kreml venter på svar fra Kiev på forslag om fredsforhandlinger

HQ

Siste nytt om Russland og Ukraina . Kreml har torsdag bekreftet at Ukraina ennå ikke har svart på et russisk forslag om å gjenoppta fredssamtalene i Istanbul tidlig neste uke, ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov.

Moskva håper å kunne presentere et utkast til et memorandum som grunnlag for videre diskusjoner, men avviste Kyivs forslag om å sende det på forhånd. Tidligere runder har gjort små fremskritt, og begge sider har holdt fast ved sine betingelser for en meningsfull våpenhvile.