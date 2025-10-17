HQ

"Drømmen om en forbindelse mellom USA og Russland via Beringstredet gjenspeiler en varig visjon. Fra jernbanen mellom Sibir og Alaska i 1904 til Russlands plan fra 2007. RDIF har studert eksisterende forslag, inkludert jernbanen USA-Canada-Russland-Kina, og vil støtte det mest levedyktige."

Dette var de siste ordene fra Kirill Dmitriev, en høytstående utsending fra Kreml som har foreslått å bygge en undersjøisk jernbanetunnel mellom Russland og USA ved hjelp av teknologi fra Elon Musks Boring Company. Planen, som har fått navnet "Putin-Trump-tunnelen", tar sikte på å skape en symbolsk og økonomisk bro over Beringstredet, og gjenopplive en idé som først ble lansert under den kalde krigen. Forslaget dukket opp kort tid etter en samtale mellom presidentene Putin og Trump, som snart skal møtes i Ungarn for å diskutere krigen i Ukraina. Selv om prosjektet lover et samarbeid uten sidestykke, har verken moskusene eller amerikanske tjenestemenn kommentert om det er gjennomførbart. Hva synes du om dette? Hvis du vil lære mer informasjon, kan du selvfølgelig gjøre det på følgende lenke. Go!