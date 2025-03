Krig i Sudan skaper en humanitær katastrofe uten sidestykke, ifølge hjelpeorganisasjoner Over 30 millioner mennesker har et desperat behov for hjelp.

HQ I skyggen av en nådeløs konflikt har Sudans stridende fraksjoner gjort nasjonen til episenteret for verdens alvorligste humanitære katastrofe, erklærte FN-tjenestemenn torsdag (via Reuters). Siden krigen brøt ut i april 2023 mellom Sudans væpnede styrker og Rapid Support Forces, har over 30 millioner mennesker vært i desperat behov for hjelp. Hungersnøden har fått fotfeste i flere regioner, og millioner av barn risikerer å dø av sult og sykdom. Hjelpeorganisasjoner rapporterer om utbredt seksuell vold, blant annet mot barn helt ned i ettårsalderen. Mens begge de stridende partene benekter ansvar, beskriver humanitære hjelpearbeidere en forverret krise uten tegn til lindring. Med tre millioner barn i fare for sykdomsutbrudd og begrenset tilgang til humanitær hjelp, vokser det globale kravet om ansvarlighet. Foreløpig gjenstår det å se om internasjonal inngripen kan stanse en krise som er ute av kontroll. Shutterstock