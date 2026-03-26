Krigen i Midtøsten fører til at trekningen av Asiacupen avlyses

Konflikten i Midtøsten har ført til at trekningen av AFC Asiacupen 2027, som etter planen skulle finne sted i Saudi-Arabia i april, er avlyst. "Avgjørelsen ble tatt etter nøye overveielse for å sikre at alle interessenter kunne delta uforstyrret på den endelige trekningsseremonien.

AFC uttrykker sin takknemlighet til den lokale organisasjonskomiteen for AFC Asian Cup Saudi-Arabia 2027 for deres fulle beredskap til å arrangere trekningen som planlagt, og setter pris på forståelsen og det fortsatte samarbeidet fra de deltakende medlemsforbundene, fansen og interessentene. Ytterligere oppdateringer om de nye arrangementene for den endelige trekningen vil bli kommunisert etter hvert."

Det neste Asiamesterskapet for menn, som arrangeres hvert fjerde år, vil finne sted i Saudi-Arabia mellom 7. januar og 5. februar 2027. Den siste kvalifiseringsrunden finner sted tirsdag 31. mars, og lag som Pakistan, Sri Lanka, Singapore, Nepal, Vietnam, Malaysia, India, Libanon, Filippinene, Afghanistan, Jemen, Syria og Hongkong kjemper fortsatt om de siste plassene i Asiacupen.

AFC Champions League Elite, klubbturneringen som tilsvarer UEFA Champions League, vil imidlertid fortsette som vanlig i Jeddah fra 13. til 26. april, melder Reuters.