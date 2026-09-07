Krigen i Ukraina forventes å fortsette inn i vinteren, ifølge Zelensky

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Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky forventer at krigen mot Russland vil fortsette inn i vinteren, til tross for de nylige fredssamtalene med Donald Trumps utsendinger i Kyiv. Steve Witkoff og Jared Kushner reiste til Ukraina for første gang siden Russlands invasjon. Tidligere hadde de to hatt samtaler i Moskva med Vladimir Putin.

Zelensky ønsker en rettferdig fred uten mulighet for ny aggresjon fra Russland i fremtiden. Diskusjonene mellom representanter fra Ukraina, Europa og USA vil fortsette i nær fremtid, ifølge Zelensky, men det ser ikke ut til at det ble oppnådd noen store gjennombrudd i samtalene bak lukkede dører i helgen.

«Vi er sikre på at det vil bli en god løsning her,» sa Steve Witkoff (via BBC News). Kushner la til at samtalene med Putin viste seg å være fruktbare. «Det var en veldig god dialog, han stilte mange spørsmål, vi stilte mange spørsmål.»

Zelensky understreket at dersom krigen skulle fortsette inn i vinteren, ville Ukraina trenge støtte til energi og luftforsvar. Ukraina er avhengig av amerikanskproduserte Patriot-avskjæringsraketter for å bekjempe russiske rakettangrep, men USA bruker store deler av sine lagre i krigen mot Iran.