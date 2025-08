Krigen mellom Marc-André Ter Stegen og FC Barcelona eskalerer

HQ

Situasjonen mellom FC Barcelona og keeper Marc-André Ter Stegen blir mer og mer komplisert. Kort oppsummert bestemte klubben seg for å klare seg uten ham neste sesong, og signerte en mye yngre keeper(Joan García, som også vil ha en lavere lønn), så de bestemte seg for å legge ham ut på markedet. Men den 33 år gamle tyskeren ønsket ikke å forlate klubben, og han hindret, enten med vilje eller ikke, både Barças planer om å selge ham og klubbens intensjon om å registrere García.

I forrige uke ble han operert for vedvarende ryggsmerter. Ettersom han trenger tid på å komme seg, ville Barça finne det umulig å selge ham noe sted. Han annonserte operasjonen uten å rådføre seg med klubben først, men han stoppet ikke der: Han sa at det ville ta ham tre måneder å komme seg. I så fall ville ikke Barça kunne aktivere sin vanlige strategi: å bruke 80 % av Ter Stegens lønnsslipp til å øke det lovlige lønnstaket for å tillate registrering av nye spillere, som Marcus Rashford eller Ter Stegens eventuelle erstatter, Joan García.

En kald krig brøt ut mellom spiller og klubb, men den er i ferd med å tilspisse seg, da Mundo Deportivo i morges meldte at Marc-André Ter Stegen har nektet å signere samtykkeskjemaet for å sende sin medisinske rapport til LaLigas medisinske komité, som er nødvendig for å vurdere alvorlighetsgraden av skaden. Uten den kan ikke LaLiga avgjøre om han vil bli frisk i mer enn fire måneder, noe som gjør det til en langtidsskade, som er det eneste tilfellet hvor Barça kan bruke 80% av lønnen hans til å registrere andre spillere.

Det er den samme strategien som de brukte i fjor for å registrere Dani Olmo for første halvdel av sesongen, ved å bruke Andreas Christensens langtidsskade (en ganske kortsiktig strategi, ettersom den senere slo tilbake på dem, og klubben bare ble reddet av bjellen).

Og det er en kjensgjerning at spilleren har rett til å gjøre det: Legejournalene hans er private, og det kreves alltid et signert samtykke fra spilleren før de sendes til LaLigas kontorer. Men spillerne sender dem alltid uansett: Dette er første gang, i hvert fall for Barça, at en spiller har nektet å sende inn sine medisinske rapporter.

Ifølge MD mener Barça at selv om ingen spillere er forpliktet til å dele sine data, har de også en rekke forpliktelser overfor den enheten som betaler dem og må overholde reglene, spesielt fordi en slik nektelse kan skade klubben, både sportslig og økonomisk. Dersom Ter Stegen ikke ombestemmer seg, vil de overlate saken til klubbens juridiske avdeling, som umiddelbart vil åpne en disiplinærsak mot ham, noe som kan resultere i en intern sanksjon fra klubben selv dersom styret godkjenner det.