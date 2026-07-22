Krigens pris: USA har brukt 37,5 milliarder dollar på konflikten med Iran

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USAs forsvarsminister Pete Hegseth har bekreftet at kostnadene for det amerikanske folket ved krigen mot Iran nå beløper seg til 37,5 milliarder dollar. Dette tallet skal angivelig omfatte både løpende utgifter og de forventede kostnadene for operasjoner, utstyr, våpen og utbetalinger frem til 30. september. Ifølge kilder hos Reuters skal den første uken av krigen i begynnelsen av mars alene ha kostet USA nesten 11,3 milliarder dollar.

Kostnadene ved krigen er et av de største hindrene Trump-administrasjonen må overvinne før mellomvalget i november, der den sittende presidenten sannsynligvis vil møte rekordlave oppslutningstall blant velgerne, mens republikanerne kommer sterkere ut av den dårlige håndteringen av konflikten og, benytter samtidig anledningen til å tiltrekke seg tilhengere med sitt program for tilgang til helsetjenester.

Donald Trump holder imidlertid fast ved sitt standpunkt i konflikten, og ba i forrige måned om ytterligere 90 000 millioner dollar for å fortsette å finansiere militærets innsats; dette debatteres for tiden i Representantenes hus og nyter ikke engang støtte fra republikanske parlamentsmedlemmer. I november risikerer de å miste sitt parlamentariske flertall i Representantenes hus og Senatet, og de trenger også støtte fra Demokratene for å få gjennom budsjettbevilgninger. Hvis konflikten ikke snart tar slutt og den nåværende presidenten ikke klarer å snu tidevannet i meningsmålingene, er det en risiko for at hans embedsperiode vil bli begrenset til hans begrensede utøvende makt.