Skal vi tro Russland, har økonomien aldri gått bedre enn nå, og krigen mot Ukraina er bare en liten hump i veien som ikke har noen vesentlig innvirkning på det store bildet. Virkeligheten ser imidlertid ut til å være en helt annen, med stadig flere rapporter om problemer; nå melder TT (via Financial Times) at kostnadene ved krigen forventes å overskride budsjettet med 28 milliarder dollar.

Hele 40 prosent av utgiftene anslås å være øremerket militære operasjoner, og finansminister Anton Siluanov oppfordrer nå regjeringen til å kutte i utgiftene på andre områder, som for eksempel velferd. Dette forventes imidlertid ikke å være nok, og den russiske avisen Kommersant melder at Siluanov har sagt at det sannsynligvis vil bli nødvendig med ytterligere budsjettkutt.

Siden krigen mot Iran startet, har oljeprisen som kjent skutt i været, noe som har ført til at Russland har fått mer penger for oljen sin. Dette har imidlertid ikke vært nok til å dekke kostnadene, og landet fortsetter å blø og tømme ressursene sine, en situasjon som nylig har ført til at Russland har begynt å selge store mengder gull.