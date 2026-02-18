Kristen Bell blir Amy i Sonic the Hedgehog 4

HQ

En av post-kredittscenene i den tredje Sonic the Hedgehog-filmen avslørte at Amy endelig vil bli med på laget i den fjerde, men det inkluderte - akkurat som de andre rulletekstscene i tidligere filmer - ikke at hun snakket. Så hvem kan legge stemme til Sonics rosa venn? Nå vet vi det.

Ben Schwarts - stemmen til Sonic i filmene - har bekreftet ryktene om at Kristen Bell vil være stemmen til Amy i Sonic the Hedgehog 4.

Dette er definitivt ikke første gang hun legger stemme til en figur, for Bell er nok mest kjent som Anna i Frozen-filmene i disse dager. De av oss som er litt eldre har sett ansiktet hennes i Veronica Mars og Forgetting Sarah Marshall, i tillegg til at vi har hørt henne i spill som Assassin's Creed og Kingdom Hearts III.

Sonic the Hedgehog 4 er satt til å ha premiere i mars 2027.