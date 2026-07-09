Kristen Stewart og Alia Shawkat blir utsatt for en identitetsforveksling i filmen *The Wrong* Girls

Neon, i likhet med A24, er raskt i ferd med å bli et av de mest imponerende produksjonsselskapene og distributørene i filmbransjen. I det siste har selskapet levert et bredt utvalg av filmer som spenner over en rekke sjangre, som for eksempel «Hokum», «Arco», «Sentimental Value», «The Life of Chuck», «Robot Dreams», «Anatomy of a Fall», «Anora» – og listen fortsetter.

Snart vender Neon tilbake til komedieverdenen, da filmen «The Wrong Girls» har premiere på kino 14. august og byr på en «Pineapple Express»-lignende historie der to gjensidig avhengige venner havner i en bisarr situasjon med forvekslet identitet.

Handlingen følger karakterene til Kristen Stewart og Alia Shawkat, to hasjrøykende venner som lever fra lønning til lønning, og som havner på feil sted til feil tid, og nå er viklet inn i et komplekst nettverk som involverer narkolangere, lokale myndigheter og andre farlige grupper.

Filmen har en svært stjernespekket rollebesetning som også inkluderer Cate Blanchett, Tony Hale, LaKeith Stanfield, Zack Fox, Kate McKinnon, Geena Davis, samt Seth Rogen og Kumail Nanjiani, som av alle ting gir stemme til katter.

Med premieren om omtrent en måned unna, kan du sjekke ut traileren til «The Wrong Girls» nedenfor.