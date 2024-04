Kristen Stewart om å spille i en Marvel-film: "Høres ut som et jævla mareritt"

HQ

I likhet med eks-partneren Robert Pattinson har Kristen Stewart jobbet hardt for å skille seg ut fra Twilight -serien og etablere seg som en seriøs skuespiller, noe man kan se i filmer som Personal Shopper, Spencer, Seberg og Clouds of Sils Maria, der hun vant en César. Hun har også dyppet tærne i filmer som nyinnspillingen av Charlie's Angels i 2019, en film hun tilsynelatende "hatet" å lage og ser ut til å ha unngått actionproduksjoner siden. I podcasten Not Skinny But Not Fat (takk, Variety) gjorde hun dette spesielt tydelig da hun ble spurt om hun kunne tenke seg å spille i en film på Marvel:

"Jeg kommer nok aldri til å gjøre en Marvel-film ... det høres faktisk ut som et jævla mareritt."

Hun legger til at hele systemet må endres hvis hun skal være med i en Marvel -produksjon. Hun har også et krav som ville fått henne til å akseptere en Marvel film:

"Du må legge så mye penger og så mye tillit i én person ... og det skjer ikke. Og derfor ender det opp med å bli en algoritmisk, merkelig opplevelse der du ikke kan føle deg personlig i det hele tatt. Så sannsynligvis ikke. Men kanskje verden forandrer seg, det er det jeg mener. Hvordan skulle jeg kunne si nei når jeg kanskje en dag ... hvis Greta Gerwig ba meg om å lage en Marvel-film, så ville jeg gjort det."

Inntil da vil Stewart holde seg til indieproduksjoner, der hun for tiden jobber med filmen Love Lies Bleeding. Hva synes du om Stewart som skuespiller? Er du enig med henne når det gjelder Marvel systemet?