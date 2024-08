Kritikerne gir Beetlejuice Beetlejuice en varm velkomst i Venezia

HQ

Beetlejuice BeetlejuiceDen siste regissørutflukten fra skrekkikonet Tim Burton og oppfølgeren til kultklassikeren Beetlejuice fra 1988 har gjort suksess på årets filmfestival i Venezia.

Etter premieren fikk filmen en nesten fire minutter lang stående applaus, og Burton og skuespillerne strålte (selvsagt). Kritikerne som var så heldige å være til stede, har hatt mye å si, og mye bra.

The Hollywood Reporter's David Rooney sa: "En regissør med en forkjærlighet for det makabre, finner nytt liv i døden", og at Burton har vært i stand til å "gjenoppdage den makabre ondskapen fra sine glansdager".

BBCs offisielle anmeldelse kalte filmen "en muntert sprø farse spekket med slagkraftige punchlines og flotte praktiske effekter".

Empire Magazine Og BBCs anmelder sa at "Michael Keaton aldri har vært Beetlejuicier".

Etter denne premieren ser det ut til at energien rundt filmen er smittsom, og den bare vokser etter hvert som den offisielle lanseringen nærmer seg. Burton sa selv at han har fått "ny energi" av Beetlejuice Beetlejuice, så fansen har mye å se frem til når den slippes 6. september (takk, THR).