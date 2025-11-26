Kritikerroste Kim Kardashian-ledede All's Fair får fornyet andre sesong

Med en enorm Rotten Tomatoes Critic Score på 3% (til tross for en helt annen Audience Score på 66%), har tydeligvis publikummet for det vi vil betrakte som den forbløffende dårlige All's Fair vært ganske stort. Den Kim Kardashian-ledede serien har tydeligvis funnet sin plass hos forbrukere og fans, så mye at Hulu allerede har bestilt en ny runde med episoder.

Jepp, ifølge Variety, vil en av de lavest rangerte seriene i hele året være tilbake for en ekstra serie episoder i nær fremtid, og se samlingen av advokater komme tilbake for et juridisk drama med høy innsats utført av Naomi Watts, Teyana Taylor, Sarah Paulson, Glenn Close og mer.

Det er ikke kjent når All's Fair kommer tilbake for sin andre runde med episoder, men det forventes at skaperen og regissøren Ryan Murphy vil stå ved roret igjen. For mer om denne serien, ikke gå glipp av vår anmeldelse der vi ga serien en fast 1/10.