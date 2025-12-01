Kritisk feil oppdaget i siste øyeblikk forsinker Lonely Mountains: Snow Riders lansering på PlayStation 5

HQ

Desember er en flott tid for å drive med vintersport, spesielt hvis det er fint vær utendørs. Mange benytter også disse dagene til å drive med vintersport innendørs, med en konsollkontroller i hånden. Men for de av dere som denne uken hadde planer om å gå på ski i Lonely Mountains: Snow Riders på PlayStation 5, har vi noen dårlige nyheter i siste liten.

Megagon har funnet en kritisk feil og har i siste liten måttet utsette spillets PS5-utgivelse, som opprinnelig var planlagt til førstkommende onsdag, 3. desember. Utviklingsteamet har rapportert dette i en pressemelding, sammen med en uttalelse som beklager og forklarer situasjonen :

"Vi var helt i rute for 3. desember, men dessverre har en feil i siste øyeblikk tvunget oss til å utsette lanseringen", sier Daniel Helbig, medgrunnlegger av Megagon. "Teamet og jeg beklager virkelig skuffelsen. Du kan være trygg på at vi jobber hardt for å fikse det, og vi er optimistiske med tanke på at spillet vil bli utgitt neste uke."

Så du vet, selv om det er forsinket, vil Megagon, hvis alt går som forventet, få deg til å skli ned bakkene på Lonely Mountains: Snow Riders før julen kommer.