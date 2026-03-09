Gamereactor

Verdensnyheter

Kroatia gjeninnfører verneplikten etter 17 år

Den første gruppen på 800 rekrutter skal begynne treningen etter hvert som sikkerhetsproblemene i Europa øker.

HQ

Kroatia gjeninnfører obligatorisk militærtjeneste for første gang på 17 år, og 800 rekrutter skal begynne grunntreningen neste uke. Programmet følger etter endringer i landets forsvarslov i fjor og gjenspeiler en bredere innsats i Europa for å styrke sikkerheten i en tid med økende spenninger i forholdet til Russland.

Det to måneder lange opplæringsprogrammet i regi av det kroatiske forsvaret vil omfatte overlevelsesferdigheter, selvforsvar, førstehjelp og droneoperasjoner. De vernepliktige vil motta en månedlig godtgjørelse på rundt 1 100 euro, få godskrevet arbeidsmeritter og fortrinnsrett til jobber i offentlig sektor.

Med denne endringen slutter Kroatia seg til ni andre NATO-medlemmer som opprettholder verneplikten, deriblant Finland, Sverige og Hellas. Ifølge myndighetene vil rundt 4000 rekrutter bli innkalt hvert år som en del av det nye systemet...

Kroatia // Shutterstock

