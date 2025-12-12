Kroatia kjøper 44 tyske Leopard 2A8-stridsvogner med EU-støttet finansiering

HQ

Kroatia har signert en avtale på 1,5 milliarder euro (ca. 1,8 milliarder dollar) om kjøp av 44 Leopard 2A8-stridsvogner fra Tyskland, noe som markerer et viktig skritt i landets overgang fra gammelt østlig produsert militært utstyr.

Kontrakten ble undertegnet i Berlin av den kroatiske forsvarsministeren Ivan Anušić, sammen med den tyske forbundskansleren Friedrich Merz og den kroatiske statsministeren Andrej Plenković.

EUs nye program Security Action For Europe (SAFE)

Kjøpet er delvis finansiert gjennom EUs nye Security Action For Europe (SAFE)-program, som tilbyr rimelige lån for å hjelpe medlemslandene med å raskt tette kapasitetsgap. Kroatia har 1,7 milliarder euro tilgjengelig under SAFE, og en del av dette vil dekke Leopard-bestillingen.

Plenković sa at dette styrker Kroatias forsvarsbånd med Tyskland og bringer den kroatiske hæren på linje med andre europeiske operatører av den nye 2A8-varianten, inkludert Tsjekkia, Litauen, Nederland og Norge.

Leveransene av stridsvognene er planlagt til 2028-2030. 2A8, som ble avduket i november, er den første store overhalingen av Leopard-serien siden begynnelsen av 1990-tallet.

Kroatias statsminister Andrej Plenković:

"Av de 1,7 milliarder euroene som er bevilget til Kroatia, vil en del av disse midlene bli brukt til å finansiere anskaffelsen av 44 Leopard 2A8-stridsvogner. Kroatia forlater gradvis østlig militærteknologi og går over til vestlig teknologi, og partnerskapet med Tyskland, gjennom dette og andre eksempler, er en av måtene vi kontinuerlig styrker samarbeidet på forsvarsområdet."