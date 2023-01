Kronikk: Xbox bør gi noen andre en sjanse på Halo

HQ

De siste dagene har vært veldig turbulente for Xbox, 343 Industries og Halo. På et tidspunkt ble det publisert en rapport som uttalte at 343 ikke lenger ville være utvikleren av Halo, og at den ville ta på seg en utøvende produsentrolle mens andre utviklere faktisk opprettet nye spill i franchisen. Kort tid etter ble denne rapporten tilbakevist med 343 som la ut en offisiell uttalelse som forsikret fansen om at de ville fortsette som den eneste utvikleren av Halo, nå og i fremtiden. Det så ikke bra ut, men det var en bekreftelse likevel. Men i løpet av den korte tiden mellom denne uttalelsen og rapporten som først ble publisert, var det en uhyggelig følelse av lettelse fra fans som gledet seg til at noen andre tok en sprekk på Microsofts flaggskipspillfranchise, og ser tilbake på de siste ti årene av Halo, kan du forstå hvorfor.

Nå skal jeg ikke fortelle deg at Halo har vært en katastrofe siden 343 tok over, men det har heller ikke vært bra. Halo 4 var i beste fall middelmådig, men kunne på den tiden behandles som et anstendig første skritt for 343 etter å ha overtatt Bungies elskede franchise. Halo 5: Guardians begynte å vise sprekker i rustningen enda mer, og da hjalp ikke Halo: Master Chief Collection 343s argument på noen måte. MCC i dag sinn du er et veldig komplett og kompetent Halo videospill, men det startet ikke på den måten - faktisk tok det år før det kom dit det er i dag.

Og så er det Halo Infinite. Et spill som hadde så, så, så mye ridning på den. En lanseringstittel for den nye generasjonen Xbox-maskinvare, som den savnet. Drevet av en vanvittig dyr spillmotor laget og bygget spesielt for Halo, som den tilsynelatende går videre fra. Utviklet i et av Microsofts største eide spillstudioer, som har sett permitteringer og utallige ledende personalendringer. Oh, og la oss ikke glemme elefanten i rommet; det var den neste hovedlinjedelen i Halo-serien. Likevel, etter en sterkt kritisert spillavsløring, etterfulgt av en lang forsinkelse, etterfulgt av en genuint ganske morsom lansering, inn i det som har vært nesten 18 måneder med begrensede, kjedelige og flate live-service-tillegg etter lansering, er det virkelig vanskelig å si at 343s periode med Halo-merket har vært noe mindre enn skuffende.

Så da nyheten kom om at 343 kanskje ga Halo til en annen utvikler, kan jeg innrømme at jeg var en del av mengden som pustet lettet ut, ikke fordi jeg tror at 343 er en dårlig utvikler, men rett og slett fordi 343-Halo-forholdet i beste fall har vært steinete. Selv om det er vanskelig å innrømme og vanskeligere å sette i bruk, tror jeg de to trenger å skille seg og gå sin egen vei i livet slik at de kan blomstre til større og bedre ting.

Hvem bør ta et skudd på Halo?

Hvis 343 flyttet til side og lot noen andre prøve seg på Halo, hvem skulle det være? Jeg tror det ville være klokt å ta en tilnærming der et par utviklere jobber hånd i hånd; den ene fokuserte på narrativt og enkeltspillerhistorieinnhold og den andre på flerspilleraspektet. Forutsatt at Activision Blizzard-oppkjøpet går gjennom, tror jeg det ville være interessant å se Infinity Ward lage en ekte filmatisk AAA Halo-historie, eller alternativt, hvis ideen er å holde ting i Xbox Game Studios-familien, men det er mer et narrativt tema som må jages, hvorfor ikke la The Outer Worlds ' Obsidian Entertainment tar Halo for en tur.

Når det gjelder flerspillersiden av ting, mens de bare er et indiestudio, kan 1047 Games være et ideelt prospekt. Utvikleren opprettet Splitgate, og jeg vil hevde at det var et av de bedre spiller-mot-spiller-arenaskytterne vi har sett siden Halo 3. Ellers kan det være en idé å se tilbake på en utvikler som skapte Perfect Dark, et av de mest ikoniske skytespillene gjennom tidene: Rare. Gitt, dette studioet har mye på tallerkenen akkurat nå, og det siste det trenger er Halo å måtte bekymre seg for, så hvorfor ikke også se mot selve 'AAAA' studioet som har brukt år på å lage en Perfect Dark omstart: The Initiative.

Som du kanskje har lagt merke til, er det generelt en Xbox Game Studios-trend her, og det er av design. Halo må forbli som Microsoft og Xboxs fremste spillfranchise, så utviklingen må ideelt sett holde seg innenfor Xbox-familien, men uansett hvor den ender opp, blir det stadig tydeligere at den må overleveres til noen andre enn 343 Industries.

Hva ville være neste for 343 Industries?

Med tanke på de siste ti årene er det vanskelig å ha mye tro på hva 343 Industries kan gjøre med Halo, men dette er fortsatt et team med potensial, et team som bør få sjansen til å gjøre noe friskt og spennende. Enten det kommer i form av et helt nytt prosjekt rett utenfor balltre, eller kanskje en kort periode som støtteutvikler som hjelper til med andre, større prosjekter mens det får huset i orden.

Uansett, jeg vil gjerne se 343 levere noe annet, noe uten stigma av Halo knyttet til det, fordi jeg for en ikke tror jeg kan magen en annen Halo spill som er rett og slett skuffende. Master Chief har vært på bakfoten for lenge, og det er på tide at Microsoft tar ansvar for ting fordi i en tid med kjente Call of Dutys, manglende slagmarker og overveldende live-service skyttere, trenger vi Halo å være noe vi alle kan se på som et lys i mørket.