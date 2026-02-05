Kronprinsens stesønn bryter sammen i retten og nekter for voldtektsanklagene

HQ

Marius Borg Høiby, stesønnen til Norges kronprins, brøt sammen i tårer da han onsdag for første gang vitnet i en høyprofilert voldtekts- og familievoldssak som har rystet landets kongefamilie. I en fullsatt rettssal i Oslo benektet 29-åringen at videoene som ble funnet på telefonen hans viste voldtektshandlinger, og insisterte på at de seksuelle møtene var basert på samtykke.

Høiby, som står tiltalt for 38 forhold og kan få en lang fengselsstraff hvis han blir dømt for de mest alvorlige lovbruddene, sa at oppveksten under konstant medieovervåkning hadde påvirket ham dypt. Han beskrev et liv preget av alkohol, fester og en trang til bekreftelse, og sa til retten at få mennesker kunne forstå det "presset det er å bli fulgt av pressen siden tidlig barndom".

Marius Borg Høiby // Shutterstock

Påtalemyndigheten hevder at noen av opptakene viser seksuelle handlinger utført mens en kvinne var bevisstløs, noe Høiby avviste på det sterkeste. Han erkjente å ha hatt sex med den aktuelle kvinnen, men nektet for å ha filmet eller deltatt i noen handling uten samtykke, og uttalte at han aldri ville ha oppbevart slikt materiale hvis han mente det viste et overgrep.

Saken har økt presset på det norske monarkiet i en tid med økende offentlig oppmerksomhet. Mens rettssaken fortsetter ut mars, har nedfallet allerede nådd kongehuset, med kronprinsesse Mette-Marit som avlyste en planlagt utenlandsreise og ferske meningsmålinger som viser synkende oppslutning om monarkiet blant den norske befolkningen...