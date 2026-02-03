Kronprinsessens sønn arrestert før voldtektssak

HQ

Marius Borg Høiby (29), sønnen til kronprinsesse Mette-Marit, ble søndag arrestert på grunn av nye anklager, bare dager før den planlagte voldtektssaken mot ham. Oslo-politiet opplyser at Høiby er mistenkt for vold, trusler med kniv og brudd på besøksforbud. Myndighetene har begjært fire ukers varetektsfengsling for å forhindre ytterligere lovbrudd, og retten har beordret ham varetektsfengslet frem til 2. mars.

Høiby skal stilles for retten på 38 tiltalepunkter, inkludert flere tilfeller av voldtekt, mishandling i hjemmet og hemmelig filming av kvinner. Han har benektet de mest alvorlige anklagene. Den syv uker lange rettssaken begynner i Oslo tirsdag, og har fått stor nasjonal oppmerksomhet på grunn av hans kongelige tilknytning.

Marius Borg Høiby // Shutterstock

Arrestasjonen kommer samtidig som Kronprinsesse Mette-Marit er i søkelyset etter frigivelsen av nylig offentliggjorte dokumenter knyttet til Jeffrey Epstein. E-poster tyder på at hun opprettholdt kontakten med Epstein mellom 2011 og 2014, noe som fikk henne til å offentlig erkjenne "dårlig dømmekraft" og uttrykke beklagelse for forbindelsen. Avsløringene har utløst debatt om monarkiets rolle og omdømme i Norge.

Selv om støtten til kongefamilien har blitt påvirket på kort sikt, mener analytikere at den langsiktige effekten kan være begrenset. Stortinget skal etter planen stemme over en eventuell folkeavstemning om å bytte ut monarkiet, en begivenhet som avholdes hvert fjerde år, men det er ikke ventet at den vil gå gjennom. I mellomtiden fortsetter den offentlige diskusjonen om både Høibys rettssak og Mette-Marits forbindelser til Epstein, noe som holder Norges kongefamilie i søkelyset...