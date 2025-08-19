Kronprinsessens sønn tiltalt for voldtekt og overgrep

HQ

Siste nytt om Norge . Marius Borg Høiby, sønn av kronprinsesse Mette-Marit, er formelt siktet for flere lovbrudd, blant annet voldtekt, mishandling av en tidligere partner og brudd på besøksforbud.

"Han er ikke enig i påstandene om voldtekt og vold i hjemmet", sier Sekulic om sin klient, ifølge Reuters. "Vi vil fortsette å utføre våre plikter så godt vi kan, slik vi alltid gjør," sa kronprins Haakon til journalister.

Påtalemyndigheten hevder at noen av hendelsene strekker seg over flere år, og en av dem skal ha skjedd etter at han ble arrestert. Selv om han benekter de alvorligste anklagene, har advokaten hans antydet at han vil innrømme mindre alvorlige anklager når rettssaken begynner.

Saken har vakt stor oppmerksomhet, ettersom Høiby, som ikke har noen kongelig tittel eller plikter, kan risikere en lang fengselsstraff hvis han blir dømt. Det gjenstår selvsagt å se hvordan saken vil utvikle seg når rettssaken begynner, så følg med for ytterligere oppdateringer.