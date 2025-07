Kroppskameraer kan bli brukt i Premier League og andre turneringer, men trenger godkjenning

HQ

FIFA introduserte kameraer på verdensbasis under VM for klubblag, og de kan også brukes i Premier League og andre turneringer. De må imidlertid godkjennes av minst to tredjedeler av medlemmene i ligaen.

Etter å ha testet dem under klubb-VM var resultatene "over all forventning", ifølge FIFAs dommersjef Pierluigi Collina. Fra nå av vil International Football Association Board, IFAB, tillate andre profesjonelle konkurranser utenfor FIFA å prøve dette systemet. Ifølge BBC er det "svært sannsynlig" at Premier League vil prøve det i den siste serierunden i Summer Series-arrangementet i USA på søndag.

En avstemning vil skje, og to tredjedeler av Premier League-klubbene må være enige om bruken. Dommerkameraer fanger opp spillet slik dommeren ser det, noe som kan bidra til en bedre forståelse av hva en dommer har sett (eller ikke sett) i løpet av en kamp.