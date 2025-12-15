Kroppsspråkeksperten mener Salah allerede har spilt sin siste Liverpool-kamp: "Det var nesten som en gravskrift"

HQ

Mohamed Salah var tilbake i Liverpools startoppstilling forrige lørdag, i 2-0-seieren over Brighton, og leverte en assist til Hugo Ekitike, noe som ga ham rekorden for flest målgivende pasninger for et enkelt lag i Premier Leagues historie med 277, og overgår dermed Wayne Rooneys 276 målgivende pasninger med Manchester United.

Den 33 år gamle spissen reiser nå til Afrikamesterskapet i fotball, hvor han ikke kommer tilbake før tidlig eller midt i januar, avhengig av hvor langt Egypt går i turneringen. Og etter det, kommer han tilbake til Liverpool? Hans tilstedeværelse i laget og nylige assist tyder på at trener Arne Slot regner med ham etter deres samtale forrige helg, men en ekspert på kroppsspråk mener noe annet.

Darren Stanton, en anerkjent kroppsspråkekspert som jevnlig opptrer på engelsk TV, snakket med OLBG (via Goal.com) og la merke til hvor emosjonell Salah var i kampen: "Mohamed Salah så veldig, veldig emosjonell ut etter Brighton-kampen. Jeg tror det nesten var som en gravskrift for ham. Jeg tror ikke vi kommer til å se ham igjen, hvis jeg skal være ærlig".

Fansen på Anfield, som kjente til ryktene om at klubben kunne komme til å selge ham i januar, etter at spilleren hadde blitt benket regelmessig de siste ukene, svarte med en større applaus enn vanlig for Salah, og bar bannere med navnet hans. "Han hadde tårer i øynene da han klappet sammen med publikum, så jeg tror det er hans svanesang, hans slags avskjed", forklarte Stanton, og la til at han hadde vist "mikrouttrykk av tristhet". "Selv om det ikke er formelt, tror jeg han innerst inne vet at han aldri kommer til å være i den situasjonen og gå på den banen igjen."

Tror du dette virkelig er siste gang vi får se Mohamed Salah (som kom til klubben i 2017 og har en kontrakt som løper til juni 2027) i Liverpool?