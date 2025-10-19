Krysten Ritter erter at vi kan komme til å se mye mer av Jessica Jones

HQ

Det har tatt lang tid å komme, men endelig vender Krysten Ritter tilbake til rollen som Jessica Jones. Skuespilleren vil dukke opp som Marvel helten i den andre sesongen av Daredevil: Born Again, som kommer i mars 2026, men tilsynelatende vil det bare være begynnelsen på karakterens store ambisjoner i Marvel Cinematic Universe.

Nylig, som en del av en live Phase Zero podcast arrangert av Brandon Davis med Ritter og Marvel Television -sjef Brad Winderbaum i hovedrollene, ble spørsmålet om hva fremtiden bringer for Jessica Jones stilt, og Ritter svarte følgende på dette.

"Det er mange ting som jeg har følt at det var rom for å utforske, og Brad [Winderbaum] og jeg snakket om det. Og jeg kommer ikke til å si noe av det, for vi kommer til å gjøre det."

Så forvent at Ritter vil være et velkjent fjes i MCU i fremtiden, etter at hun gjør sin store tilbakekomst om rundt seks måneder.