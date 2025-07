Krysten Ritter om å vende tilbake som Jessica Jones: "Jessica sparker rumpe, hun er tilbake på en stor måte"

HQ

Etter den godt mottatte første sesongen av Daredevil: Born Again, har det blitt bekreftet at mange andre tidligere Marvel Netflix TV-karakterer vil bli med på Marvel Cinematic Universe i den kommende andre sesongen. I tillegg til Jon Bernthals Punisher og Wilson Bethels Bullseye, kan vi snart forvente at Krysten Ritter repriser sin rolle som Jessica Jones, noe som reiser spørsmålet om når hele Defenders -besetningen også vil bli kalt opp.

Ettersom Born Again ikke kommer tilbake før i 2026, er det beste vi kan gjøre akkurat nå å lytte til teasere og være håpefulle, noe Ritter definitivt får oss til å føle etter endelig å ha snakket om å komme tilbake som Jessica Jones.

I en samtale med Collider uttalte Ritter følgende: "Jeg vil gjerne [dele mer], men det kan jeg ikke, men jeg vil si at det er veldig spennende. Det er mange lag å spille. Stuntene er fantastiske. Jessica sparker rumpe, hun er tilbake på en stor måte. Jeg tror fansen kommer til å bli begeistret. Jeg har hatt det kjempegøy, og det er episk. Jeg er så takknemlig for å få spille Lady Vengeance og Jessica Jones i samme år, det er helt vilt."

Vil du gjerne se resten av Defenders -skuespillerne komme tilbake, eller vil du gjerne se Marvel gå en annen vei med sine New York-baserte borgervernere?