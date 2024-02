Krysten Ritter slutter seg til Sonic the Hedgehog 3

HQ

Det ser ut til at den kommende Sonic the Hedgehog 3 ikke bare ønsker å hente tilbake Ben Schwartz som Sonic, Colleen O'Shaughnessey som Tails, Idris Elba som Knuckles, Jim Carrey som Dr. Robotnik og en rekke av skuespillerne som James Marsden, men at den også vil utvide med noen få medlemmer av Team Shadow.

Som vi har visst en stund takket være sluttscenen fra den andre filmen, kommer Shadow til å debutere på det store lerretet i denne filmen, og ifølge GamesRadar kommer også Rouge the Bat til å gjøre det. Det ser ut til at sistnevnte rollefigur også skal gis stemme av Krysten Ritter, som har sluttet seg til rollebesetningen sammen med Ayla Browne, som ryktes å ta over rollen som en annen av Shadows allierte, Maria.

Sonic the Hedgehog 3 Shadow's nye film ser ut til å få kinopremiere 20. desember 2024, og du kan se logoen for filmen her.