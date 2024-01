Krysten Ritter teaser for Jessica Jones-opptreden i Daredevil: Born Again

HQ

Det har versert en rekke rykter og rapporter om at flere karakterer fra Netflix-serien Marvel vil dukke opp i den kommende serien Daredevil: Born Again. Elden Hensons Foggy Nelson og Deborah Ann Wolls Karen Page ser ut til å være tilbake, og det er noen som sier at Jon Bernthals Frank Castle/The Punisher også vil dukke opp. Nå ser det ut til at en Defender også vil gjøre en cameo (og teknisk sett sin Marvel Cinematic Universe debut).

Cosmic Marvel har lagt merke til at Krysten Ritter har delt et bilde på sosiale medier av seg selv i en skjorte som ble sett på Jessica Jones i Netflix-serien. For å fyre ytterligere opp under ryktebålet om at dette betyr at Jessica Jones vil dukke opp i Daredevil-serien, kommenterte Ritter videoen med uttrykket "IYKYK", som betyr "If You Know You Know".

Dette er ikke en bekreftelse på at Jessica Jones er med i Daredevil-serien, men med tanke på at serien er under produksjon, virker det svært sannsynlig at Ritters superhelt vil dukke opp i en eller annen form.