Krysten Ritter vender offisielt tilbake til MCU som Jessica Jones

HQ

Med Daredevil: Born Again som bringer oss tilbake til den mer dystre verdenen i Netflix Marvel-riket, der andre karakterer som The Punisher og Jessica Jones holder til, er det ikke overraskende at vi kommer til å se eller har sett cameos fra dem.

Etter at John Bernthals The Punisher dukket opp i Daredevil: Born Again sin første sesong, kommer Krysten Ritter tilbake som Jessica Jones for den andre sesongen. I følge Variety sto Ritter på scenen sammen med Charlie Cox på Disneys presentasjon denne uken, og avslørte sitt engasjement.

"Det er så flott å være tilbake, tilbake til Jessica etter tre sesonger og The Defenders og nå bli med i MCU," sa hun. "Jeg er så spent på å bringe tilbake denne ikoniske karakteren, og uten å røpe for mye, så er det mye mer i vente for Jessica Jones. Dette kommer til å bli en utrolig sesong!"

Jessica Jones ble først vist på Netflix i 2015, og viste seg å være en av de mer populære seriene i Netflix' Marvel-katalog. Med Jones som den andre Defender som nå er kastet inn i Disneys MCU, er kanskje døren fortsatt åpen for at Luke Cage og Iron Fist også kan komme tilbake.