KSI forlater Sidemen etter 13 år i gruppen

Sidemen-gruppen har overraskende nok avslørt at Olajide Olayinka Williams "JJ" Olatunji, best kjent under influencer-navnet KSI, kommer til å forlate organisasjonen for å utforske nye muligheter andre steder.

Det bekreftes i en uttalelse på sosiale medier: "Vi er lei oss for å dele nyheten om at JJ har bestemt seg for ikke å fortsette som en del av Sidemen.

"Vi har hatt en fantastisk tid på denne reisen med ham, og vi ønsker ham alt godt med hans fremtidige bestrebelser.

"Dette endrer ingenting for resten av oss.

"Vi er fortsatt opptatt av å skape det beste innholdet, arrangementene og showene vi kan for dere alle.

"Dette kom som en overraskelse for oss, og vi vet at det vil være en omveltning for dere, men vi har mye spennende planlagt som vi gleder oss til å dele med dere."

BBC News har bekreftet at dette er offisielt og ikke bare et stunt fra gruppen, mens KSI har publisert en video der han ser på situasjonen som "ærlig talt den vanskeligste videoen jeg noensinne har måttet lage".

