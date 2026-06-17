KSI har gått i terapi etter at han forlot Sidemen

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Nylig ble det bekreftet at KSI forlater Sidemen-organisasjonen for godt. Dette er ikke noe spøk eller PR-stunt denne gangen, da influenceren og resten av teamet går hver sin vei – noe Sidemen hevdet «ikke skjedde slik noen av oss ønsket».

Etter denne nyheten har KSI fått en del kritikk fra fans på internett, og nå har influenceren tatt til sosiale medier for å dele en oppdatering om hvordan det har gått med ham siden nyheten ble kjent.

«Hvis jeg skal være ærlig, har det vært noen tøffe uker. Psykisk har jeg ikke vært på topp, men jeg har mange gode mennesker rundt meg. Folk glemmer at jeg er et menneske. Jeg setter alltid opp et tappert ansikt og tar på meg KSI-masken, men jeg er et menneske bak kameraet, og folk på nettet har rett og slett vært nådeløse. Det vil gå over, og terapi har hjulpet ganske mye».

Mens mange ser ut til å tro at KSI bestemte seg for å forlate Sidemen helt ut av det blå, hevder en rapport fra The Mirror – basert på opplysninger fra en venn av KSI – at en nyhet om hans avgang ble lekket flere uker før nyheten ble offisiell. Det var derfor KSI måtte være på forkant og kunngjøre nyheten offisielt før noen andre kom med den.

Kilden til The Mirror sier: «KSI har alltid ønsket at fansen skulle høre det direkte fra ham med hans egne ord, men da en mistenkelig godt timet avisartikkel begynte å dukke opp mens gutta var på Soccer Aid, følte han seg presset opp i et hjørne. Han hadde ikke tenkt å la fansen finne ut av det gjennom lekkasjer og overskrifter i stedet for fra ham personlig.»

Rapporten hevder til og med at Sidemen også var klar over KSI-avgangen flere uker i forveien og var i ferd med å fryse KSI ut i ukene før nyheten kom, blant annet ved å få KSI til å bo på et annet hotell under en tur til Paris.

Sidemen-medlemmet Tobi har siden også gått ut i forsvar for KSI, fordømt de nylige rasistiske krenkelsene han har mottatt og uttalt: «Jeg har sett mye negativitet rettet mot JJ og medlemmene av teamet hans, og først og fremst vet dere hva jeg har å si om å sende krenkelser til folk. Til helvete med alt det der, slutt å være noen jævla idioter, folkens – dere trenger ikke å fornærme folk for å få frem poenget deres. Dere trenger ikke å sende folk drapstrusler eller rasistiske fornærmelser for å få frem poenget deres.»