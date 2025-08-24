Kumail Nanjiani: Eternals-fiaskoen knuste meg fullstendig

Det er ikke mange som i dag ser tilbake på eller snakker om Eternals, den Oscar-vinnende regissøren Chloé Zhaos Marvel-debut, som var ment å etablere et friskt og litt annerledes team av superhelter. Men ting gikk ikke helt som planlagt. I stedet for å bli den massive suksessen Marvel hadde håpet på, endte Eternals opp som en av de minst innbringende filmene i MCU - og også en av de dårligst anmeldte, med en Rotten Tomatoes-score på bare 47 %.

HQ

Nå har Kumail Nanjiani, som spilte karakteren Kingo, åpnet opp om hvordan fiaskoen påvirket ham personlig. I et intervju på Mike Birbiglias podcast avslørte han at den dårlige mottakelsen gjorde ham knust:

"Jeg hadde ventet i halvannet år under pandemien og tenkte: 'Når dette kommer ut, forandrer alt seg'. Men så kom den ut, fikk dårlige anmeldelser og ble en fiasko. Jeg innså at jeg trengte terapi for å håndtere det."

Nanjiani hadde allerede signert kontrakter for seks filmer, et videospill og til og med en fornøyelsesparkattraksjon. Han trodde fremtiden hans i MCU var sikret. I stedet fikk han en kald realitetssjekk han sent vil glemme.

Hva synes du om Eternals? Hva kunne Marvel ha gjort annerledes?