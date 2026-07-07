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Kunder slipper unna uskadd etter at butikkens tak raste sammen under stormen

Kunder unngikk med nød og neppe en katastrofe etter at en del av taket på en butikk raste sammen under kraftig flom i New Jersey.

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Det utspilte seg dramatiske scener ved en BJ's Wholesale Club i Ocean Township, New Jersey, da en del av butikkens tak raste sammen under kraftig regn og oversvømmelse mandag.

Ifølge lokale myndigheter befant 27 personer seg inne i bygningen da taket ga etter, og to personer ble midlertidig fanget i ruinene før de klarte å komme seg ut på egen hånd. Heldigvis ble det ikke rapportert om noen skadde.

Overvåkningsopptak fra butikken viser hvordan vannet strømmer inn gjennom taket mens kunder og ansatte skynder seg bort fra det berørte området. Stormen forårsaket omfattende oversvømmelser i deler av New Jersey og nabostatene, noe som førte til veisperringer og flere redningsaksjoner.

Lokale myndigheter beskrev utfallet som bemerkelsesverdig gitt omfanget av sammenrasingen og oppfordret publikum til å unngå området mens bygningen blir inspisert.

Kunder slipper unna uskadd etter at butikkens tak raste sammen under stormen

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