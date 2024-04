Kung Fu Panda 4 krysser en halv milliard dollar på kino

HQ

Å si at 2024 ikke har hatt noen god start på kinobesøket er kanskje litt av en underdrivelse. Vi er nå en tredjedel av veien gjennom kalenderåret, og bare tre filmer har passert milepælen på 500 millioner dollar.

Faktisk er det bare tre filmer som har passert milepælen på 200 millioner dollar. Bortsett fra Dune: Part Two på over 704 millioner dollar, Godzilla x Kong: The New Empire på rundt 520 millioner dollar og nå Kung Fu Panda 4 på 503 millioner dollar har ingen andre filmer generert mer penger fra billettsalg enn Ghostbusters: Frozen Empire og dens 188 millioner dollar.

Men det stemmer, Kung Fu Panda 4 har nå passert milepælen på en halv milliard dollar på billettkontoret, noe som ytterligere sementerer den som en av årets største filmer. Ettersom Godzilla x Kong debuterte omtrent samtidig som Kung Fu Panda 4, vil det bli et tett løp om hvilken film som ender opp på toppen når de avslutter kinoløpene sine.

Som referanse til hvor dårlig billettkontoret ser ut til å prestere så langt i år har bare åtte filmer totalt klatret over 100 millioner dollar, hvorav den åttende var den svært dårlig mottatte Madame Web som klokket inn rett over 100 millioner dollar. 2023 klarte å levere 50 $ 100 millioner inntekter totalt, noe som som et generelt referansepunkt ville bety at det i gjennomsnitt var litt over 16 $ 100 millioner filmer per fire måneder, noe 2024 bare har klart å levere halvparten av så langt.

Takk, Box Office Mojo.