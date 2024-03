Kung Fu Panda 4 kunne ha blitt en helt annen film

HQ

Kung Fu Panda 4 kan ha tjent gode penger i kassa etter debuten i USA, men kritikernes mottakelse har ikke vært like god som for den opprinnelige trilogien. Tilsynelatende kan dette skyldes at det bak kulissene var mange ideer som ble endret.

En intervjutranskripsjon med en av filmens regissører har nylig funnet veien til Reddit, og der kan vi se at det opprinnelig var noen alvorlige forskjeller med filmen. Mennesker skulle dukke opp for første gang, og Chameleon og Zhen skulle komme fra Hu-man City.

Ifølge intervjuet ble også cameoene til Furious Five og andre karakterer fra den opprinnelige trilogien lagt til i siste liten, noe som gjorde at de nesten ikke hadde noen relevans for handlingen i den endelige versjonen. Det er flere spoiler-fylte detaljer i transkripsjonen, men siden filmen ennå ikke er ute på kino, vil vi ikke gå inn på disse detaljene ennå.