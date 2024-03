Kung Fu Panda 4 sies å ha et budsjett på bare 85 millioner dollar.

HQ

For det meste blir filmer (i likhet med spill) stadig dyrere å lage. Det pleier i hvert fall å være tilfellet, for Variety melder nå at Kung Fu Panda 4 hadde et budsjett som var betydelig lavere enn hver av de tre første filmene.

Det nevnes at Kung Fu Panda 4, som har kinopremiere 28. mars i Storbritannia, og allerede denne helgen i en rekke andre regioner rundt om i verden, er laget av DreamWorks med et budsjett på bare 85 millioner dollar. Det høres fortsatt ut som mye penger, ikke sant? Vel, Kung Fu Panda 1, 2 og 3 kostet hver rundt 150 millioner dollar å lage, og da kan man jo spørre seg hvorfor den fjerde filmen i serien hadde så mye mindre penger å rutte med.

Så langt er det uklart om dette reduserte budsjettet vil være til fordel for Universal Pictures eller ikke, ettersom det ikke er lagt ut noen anmeldelser av filmen, og filmen har heller ikke hatt premiere ennå.