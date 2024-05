Kung Fu Panda 4's regissør legger ut store forhåpninger for franchisens fremtid

HQ

Kung Fu Panda 4 er faktisk den tredje største filmen i 2024, når man ser på billettinntektene. Filmen spilte inn over 536 millioner dollar i løpet av kinobesøket, noe som plasserer den rett bak Godzilla x Kong: The New Empire og rundt 300 millioner dollar foran den fortsatt aktive Kingdom of the Planet of the Apes, som er årets fjerde største film.

Det er unødvendig å si at det fortsatt er stor interesse for DreamWorks' Kung Fu Panda -serie, og regissøren av den siste filmen håper at det blir oversatt til større innsats i fremtiden. I en samtale med ComicBook uttalte Mike Mitchell :

"Jeg tror uansett hva, vi fortsetter å gå større. Enten jeg jobber med den eller ikke, er jeg i kinosalen og ser på disse tingene."

Når det gjelder hvordan dette kan oppnås, bemerker Mitchell at det er mange muligheter til å se utover historien om Po, til tross for at Jack Blacks karakter også beskrives som tidløs.

"Hvis Jack Black opptrer som Dragekrigeren Poe, tror jeg bare at den karakteren kan vare evig. Han er så sjarmerende, han er så actionfylt. For ikke å snakke om at denne verdenen er så full av karakterer. Vi tok nettopp en liten pause fra The Furious Five, og alle gleder seg til å se de gutta og hva de driver med og hva de holder på med. Det er så mye historie å fortelle, og det føles aldri som om det skulle være noe intimt. Det er alltid stor action. Det er vanskelig for meg å forestille meg at det bare foregår i ett rom. Vi hadde så mange ideer fra denne filmen som vi ikke fikk plass til."

Synes du DreamWorks bør fortsette å melke Kung Fu Panda og fortsette å produsere flere og større filmer?