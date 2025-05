Kung Fury 2 viser seg frem i en ti minutter lang sizzle-reel

HQ

Håpet er det siste som dør - og etter det som føles som en evighet å vente på Kung Fury 2, Hollywoods nyinnspilling med større budsjett, har det plutselig dukket opp en overraskende sizzle reel på nettet. Den er naturligvis full av absurde og herlige 80-tallsreferanser.

Hva med Michael Fassbender og David Sandberg i et episk samarbeid, eller Arnold Schwarzenegger som USAs president? Men til tross for at filmen for lengst er ferdig, er utgivelsen fortsatt utsatt - og det er faktisk ingen garanti for at Kung Fury 2 noen gang vil bli gjort offentlig tilgjengelig. Årsaken til dette? En langvarig juridisk tvist mellom investorer og produsenter, noe som bare svir mer etter å ha sett denne ti minutter lange rullen med over-the-top briljans.

Ta en titt på klippet nedenfor og sug det inn. Alt vi kan gjøre nå er å håpe at denne sizzle-reelen skaper bølger og bidrar til å få filmen utgitt.

