Kunimitsu, Roger Jr. og Bob blir med Tekken 8

Som du kanskje vet, ble Tekken World Tour-finalen avholdt i Malmö, Sverige, i helgen, med 500 spillere som kjempet om en plass i finalen. Vi var på plass for å overvære arrangementet og kan rapportere at stemningen var på topp, med mange kjente fjes fra Tekken-miljøet, ikke minst seriens sterke mann Katsuhiro Haruda, som har vært med siden starten, men som nylig trakk seg og ikke bare forlot serien, men også Bandai Namco.

Som vanlig ved slike store arrangementer var det selvfølgelig kunngjøringer som skulle gjøres, og Tekken World Tour-finalen var intet unntak. På slutten av arrangementet ble det vist en trailer for Season 3, som bekreftet at tre nye fightere kommer til spillet: Kunimitsu, Roger Jr. og Bob.

Førstnevnte og sistnevnte har vært veldig etterspurt, mens Roger Jr. kommer som en stor overraskelse. Vi vet ikke nøyaktig når de kommer, men Kunimitsu vil bli lagt til i løpet av våren, Roger Jr. i løpet av sommeren og Bob i løpet av høsten. En annen fighter som ennå ikke er avslørt, er også på vei og vil bli med neste vinter. Dette var imidlertid ikke de eneste kunngjøringene i videoen, ettersom Tekken 8 nå går "tilbake til det grunnleggende."

Vi kjenner ikke til noen konkrete eksempler på hvordan dette skal gjøres, men det vil i det minste bli en rebalansering av ting, og kampene vil bli mer konvensjonelle igjen. Etter kommentarer på sosiale medier og YouTube å dømme, er dette noe fansen er veldig glade for.

Sesong tre starter i mars, og vi kommer selvfølgelig tilbake når vi vet mer.