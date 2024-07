Kunitsu-Gami, Dungeons of Hinterberg og Flintlock er i ferd med å bli lagt til i Game Pass

HQ

Vi er halvveis i juli, og med det har Microsoft nå avduket et nytt parti med spill som er på vei til Game Pass. Det er færre titler enn vanlig - noe som sannsynligvis skyldes at det er den roligste perioden på året - men kvaliteten er det absolutt ikke noe å utsette på, med interessante titler tilgjengelig fra dag én.

Her er hva du kan forvente og når :



Magical Delicacy (Cloud, konsoll og PC) - i dag



Flock (Cloud, konsoll og PC) - I dag



Flintlock: The Siege of Dawn (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 18. juli



Dungeons of Hinterberg (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 18. juli



Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Xbox og PC) - 19. juli



Abonnenter kan også se frem til fordeler og andre fordeler som bonusting for EA Sports UFC 4 og The First Descendant, som du kan lese mer om på Xbox Wire.

Som vanlig er det også noen spill som forlater Game Pass, i dette tilfellet den 31. juli. Abonnenter har opptil 20% avslag på disse titlene frem til da, så sørg for å spille dem eller kjøpe hvis du vil beholde noen.