Capcom er virkelig på gli i disse dager. Det har de vært i en årrekke nå, med flere utmerkede nyinnspillinger av ulike Resident Evil -spill, Monster Hunter -serien ser bare ut til å bli sterkere og sterkere for hver utgivelse, og nå sist har Capcom hatt stor suksess med Dragon's Dogma II, som solgte mer enn tre millioner eksemplarer i løpet av de to første månedene.

Men Capcom kan mer enn bare de store høyprofilerte titlene. Exoprimal har kanskje bommet, men Kunitsu-Gami: Path of the Goddess vil ikke gjøre det, og det er et av 2024s mest overraskende spill til dags dato. Det kommer fra et lite team hos Capcom, som har skapt et spill som er dypt forankret i japansk kultur, og som på en vellykket måte blander flere sjangre som action, tårnforsvar og strategi.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess foregår på det frodige og vakre Mount Kafuku, der små idylliske landsbyer, vakre kirkegårder og glitrende innsjøer ligger spredt rundt i fjellsiden. I hundrevis av år har fjellgudinnen beskyttet fjellets innbyggere, men nå har et ondt mørke og grusomme yokai-inspirerte skapninger (kalt Seethe) tatt over, og gudinnens 12 masker er blitt stjålet og spredt over hele fjellet.

Sammen med fjellets jomfru Yoshiro, som hennes væpner og beskytter Soh, må du nå ta deg nedover fjellet, fordrive Seethe monstrene underveis, befri og gjenoppbygge landsbyene og selvfølgelig finne de forsvunne maskene, for til slutt å utføre et ritual ved foten av fjellet som vil forvise ondskapen fra Mount Kafuku en gang for alle.

Rundt hele fjellet finnes de hellige Torii-portene, som Seethe monstrene bruker for å invadere vår verden - men de gjør det bare om natten. Derfor kan du på dagtid samle styrkene dine blant fjellets innbyggere og tildele dem flere ulike roller, for eksempel en Woodcutter med en stor øks, en Archer med pil og bue eller en Ascetic som kan lage barrierer som blokkerer fiendene. Etter hvert som du kommer videre i spillet og finner flere og flere masker, får du tilgang til flere roller, og alle disse kan oppdateres fortløpende, i likhet med et bredt spekter av Sohs evner.

Når rollene er tildelt, må du plassere styrkene dine strategisk slik at du er klar til å nedkjempe dem når natten faller på og Seethe -monstrene strømmer ut av Torii-portene, og du må for enhver pris beskytte Yoshiro mot angrep. Hun må under ingen omstendigheter falle i kamp, for bare hun kan utføre det livsviktige ritualet ved foten av Mount Kafuku.

I tillegg til å plassere styrkene dine riktig, lar Soh deg også angripe fienden med sverd og spesialangrep, og du kan hele tiden beordre styrkene dine til enten å trekke seg tilbake og beskytte Yoshiro, angripe fienden eller bli i sine tildelte posisjoner og nedkjempe fienden etter hvert som de kommer nærmere. Oppdragene varierer ganske fint underveis; ett av dem foregår på en båt, noe som endrer kampene betraktelig, og andre ganger kan du ikke bruke Soh, som har blitt forhekset, slik at du bare kan gi kommandoer til styrkene dine.

Når natten er over, slikker du sårene dine og forbereder deg på neste natt, mens du langsomt får Yoshiro nærmere og nærmere områdets Torii-port, som hun renser for ondskap når hun kommer dit, noe som setter en stopper for de nattlige besøkene fra Seethe -monstrene i det området.

Som beskrivelsen ovenfor kanskje antyder, er Kunitsu-Gami: Path of the Goddess en blanding av flere forskjellige sjangre, og det fungerer faktisk overraskende bra. Det er action når Soh tar seg av horder av fiender, og tårnforsvarsdelen er tydelig når du samler styrker, tildeler dem roller og plasserer dem strategisk rundt Torii-portene. Strategidelen kommer inn i bildet når du beordrer styrkene dine til å angripe eller forsvare seg under kampene - og når du leter etter ressurser og gjenoppbygger området etter at slaget er over, for å reparere skadene som den mørke ondskapen har påført for eksempel bygninger, forsvarsverk eller religiøst steinarbeid.

Alt dette er krydret med referanser fra den dype japanske kulturen. Dette er et veldig japansk spill, men ikke på den skingrende måten som Final Fantasy kan være, med de kanskje litt barnslige karakterene og lettkledde heltinnene - dette føles som et troverdig blikk inn i den rike og komplekse japanske kulturen.

Når spill blander flere sjangre, er det en risiko for at det ender opp med å bli en lunken mellomting på alle fronter, og selv om Kunitsu-Gami: Path of the Goddess verken er et spesielt dypt strategispill, et spesielt tydelig tårnforsvarsspill eller et spesielt godt actionspill, fungerer det hele ganske godt sammen. Det er litt forvirrende og vanskelig å plassere styrkene sine riktig på grunn av kameravinkelen, men det lærer man seg å omgå, og det ender opp med å bli overskygget av spillets styrker, som heldigvis er i overflod her.

Den rike japanske kulturen skinner også tydelig gjennom på den visuelle siden. Alt fra karakterdesignet, maskene og de vakre kappene som fjelljomfruen Yoshiro bærer, til de vakre templene og alterene som er plassert i fjellsiden, helt ned til spillets menyer og selvfølgelig lydsporet, er virkelig godt utført og ganske godt designet.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess Det viser hvor allsidig Capcom kan være, og det ender opp med å bli et av 2024s mest overraskende spill til dags dato. Det er overraskende fordi det rister om på ting slik at biter fra flere forskjellige sjangre ender opp med å lande på ganske overraskende måter. Det er en overraskende velfungerende hybrid mellom et actionspill, et tårnforsvar og et strategispill, så det er vanskelig å si hvem Kunitsu-Gami: Path of the Goddess egentlig er rettet mot.

For meg var det i hvert fall en positiv overraskelse, og hvis du liker strategispill eller tårnforsvar og har lyst på litt alternativ sommerferieunderholdning, bør du absolutt sjekke ut Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - det finnes til og med en demo på alle plattformer, så du kan prøve det ut og se om det kan være noe for deg. Jeg anbefaler i hvert fall å prøve demoen.