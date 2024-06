Kunitsu-Gami: Path of the Goddess henter mye inspirasjon fra japansk folklore og myter

HQ

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess er ikke bare en livlig blanding av tårnforsvar og hack and slash, det er også et kjærlighetsbrev til japansk folklore. I intervjuet vårt med regissør Shuichi Kawata og produsent Yoshiaki Hirabayashi understreket de hvor viktig det var å bringe disse elementene til live i spillet.

"Mye av inspirasjonen kom fra japansk mytologi og folklore, og det var disse tingene som Kunitsugami i stor grad er basert på", sier Kawata. "Spillet er også basert på den japanske ukiyo-e, den tradisjonelle kunststilen."

Videre, når vi snakker om listen over fiender i spillet, viser det seg at de også er inspirert av japansk folklore, men med en vri fra Capcoms designteam. "På japansk kaller vi dem mononokes. Og fra disse tradisjonelle mononokene laget jeg personlige design og tilpasninger fra inspirasjonskildene hans og gjorde det til en mer moderne kunststil på en måte. Så det var hele designet bak det."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer informasjon om basebygging og kampmekanikken. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess lanseres 19. juli til PC, Xbox Series X/S, PS4 og PS5.