Kunitsu-Gami: Path of the Goddess passerer en halv million spillere

I tillegg til å produsere de nyeste bidragene i Resident Evil-, Street Fighter- og Monster Hunter-seriene liker Capcom også å prøve nye ting i ny og ne med titler som ikke passer inn i den vanlige mallen. Årets spill er Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, og det har vist seg å være litt av en hit.

Siden lanseringen for en snau måned siden har spillet fått en halv million spillere. For å feire denne prestasjonen vil spillerne motta en Mazo Talisman: Jubilee, Dancing Crane og Okami-samarbeidet Mazo Talisman: Amaterasu.

Det ser ut til at til tross for at det ikke er knyttet til en av Capcoms store franchiser, er folk fortsatt villige til å gi spillet en sjanse. Det hjelper at det er et veldig bra spill også, som vi skisserte i vår anmeldelse.